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【新股IPO】融創服務暗盤潛水　一手賬面蝕至多60元

股市 18:40 2020/11/18

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融創服務暗盤。

融創中國  （01918）  分拆的融創服務 （01516） 暗盤由升轉跌，於富途暗盤曾最高見12元，較招股價11.6元高3.45%，不計手續費，若在高位獲利一手（1000股）賬面賺400元。惟在多個暗盤轉跌，於富途最後收報11.58元，挫0.17%。綜合多家券商，一手賬面蝕介乎20元至60元。融創服務將於11月19日主板掛牌。

券商 收報 變幅 一手賺 /蝕 收盤時間
富途 11.58 -0.17% -20 18：30
耀才 11.56 -0.34% -40 19：30
輝立 11.54 -0.52% -60 18：30

融創服務低位追蹤 

券商 最高位 變幅 一手賺／蝕 最低位 變幅 一手賺／蝕
富途 12 3.45% 400 11.4 -1.72% -200
耀才 11.9 2.59% 300 11.5 -0.86% -100
輝立 11.94 2.93% 340 11.48 -1.03% -120

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編輯：陳華

香港股票 經濟 融創中國（01918） 融創服務（01516） IPO 服務

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