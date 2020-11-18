【新股IPO】融創服務暗盤潛水　一手賬面蝕至多60元

上一篇文章
【美股期貨】美股期貨倒升 道指期貨升86點 納期升0.3%（不斷更新）
融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （01516） 暗盤由升轉跌，於富途暗盤曾最高見12元，較招股價11.6元高3.45%，不計手續費，若在高位獲利一手（1000股）賬面賺400元。惟在多個暗盤轉跌，於富途最後收報11.58元，挫0.17%。綜合多家券商，一手賬面蝕介乎20元至60元。融創服務將於11月19日主板掛牌。
|券商
|收報
|變幅
|一手賺 /蝕
|收盤時間
|富途
|11.58
|-0.17%
|-20
|18：30
|耀才
|11.56
|-0.34%
|-40
|19：30
|輝立
|11.54
|-0.52%
|-60
|18：30
融創服務低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺／蝕
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕
|富途
|12
|3.45%
|400
|11.4
|-1.72%
|-200
|耀才
|11.9
|2.59%
|300
|11.5
|-0.86%
|-100
|輝立
|11.94
|2.93%
|340
|11.48
|-1.03%
|-120
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
相關文章：【新股IPO】百度斥資280億收購歡聚集團「YY直播」業務
【新股IPO】順豐計劃來港上市集資約390億元 順豐：沒有計劃（第二版）
【新股IPO】Airbnb正式申請美上市 首9月虧損擴大至54億、收入跌逾3成
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！http：//bit.ly/MrShek
編輯：陳華