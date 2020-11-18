【世界廁所日】香港廁所協會最新報告　全港3大最佳公廁結果出爐

每年11月19日是聯合國定為的世界廁所日，現正值疫情，大眾對廁所衛生的關注有所提升，香港廁所協會過去一年巡查了全港18區300多個廁所，實地視察後，列出「2020 年香港最佳公廁」。

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全港最佳公廁

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除了列出最佳公廁，協會亦提出了「香港最急待改善公廁」：

大埔太元村公廁

西貢海濱公園

北河街街市公廁

港澳碼頭公廁

安德道遊樂場公廁

被評為「香港最急待改善公廁」的原因離不開廁格設施不足、空間狹小、維修及清潔情況極不佳等。

有鑑於疫情，協會在巡查時亦發現多個公廁的蹲廁被禁止使用，因政府現時提倡市民要先蓋好廁板才沖廁。惟蹲廁沒有廁板，故被停用。協會設計了為蹲廁加裝腳踏式廁板的構思，減低病菌散播的風險。

▲ 資料來源：香港廁所協會

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責任編輯：楊子瑩