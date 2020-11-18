【美國大選】佐治亞州再有縣計漏選票 涉超過2700票

▲ 佐治亞州再有一個縣出現計漏美國大選選票情況，超過2,700張選票未列入點算。

美國大選結果仍未獲美國總務署確認，美媒普遍預測民主黨候選人拜登勝出美國大選，美國總統特朗普未承認於美國大選落敗。佐治亞州所有縣用人手重新點票，繼弗洛伊德縣後，再有一個縣出現計漏選票情況，超過2,700張美國大選選票未列入點算。

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根據原先的點票結果，特朗普（Donald Trump）於佐治亞州的得票率，僅落後對手拜登（Joe Biden）約0.3個百分點。按照佐治亞州的重點選票機制，如候選人票數差距少於0.5個百分點，就可要求重新點票。

佐治亞州上周宣布以人手重新點票，發現弗洛伊德縣（Floyd County）的選舉職員處理出錯，未有透過選票掃描機内的記憶卡上傳選票，導致2,600張選票未獲點算。

佐治亞州務卿辦公室投票系統經理斯特林（Gabriel Sterling）周二（17日）宣布，佐治亞州的費耶特縣（Fayette County）也有出現計漏部分選票的情況。該縣的選舉職員出錯，未將其中一張記憶卡内的選票上傳。

受影響的2,755張選票當中，1,577票投給特朗普，1,128票投給拜登，兩人得票差距可收窄近450票。

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但州務卿辦公室指出，目前人手重新點算的500萬張選票中，截至周二已重點470萬票，州内大多數縣重新點票的結果，與原先結果相同或僅有輕微差異。

斯特林表示，上述兩個縣都要重新驗證點票結果，至於將計漏的選票重新列入計算後，拜登料仍領先特朗普12,929票。由於上述票數，與美媒早前預計拜登於該州領先特朗普約1.3萬票的結果接近，料難以撼動拜登於該州的優勢。

責任編輯：鄭錦玲