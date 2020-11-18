【華為賣產】榮耀易手利好手機鏡頭產業 野村上調舜宇目標價兩成至165元

華為落實出售手機品牌榮耀予中資財團。野村發表研究報告指，華為及榮耀品牌很有可能繼續在全球智能手機市場中生存，認為榮耀品牌的分拆對手機相機行業的影響屬「中性至正面」，亦預期手機鏡頭生產商舜宇光學（02382）明年開始向iPad供應鏡頭，上調舜宇目標價22%，由135元升至165元，重申「中性」投資評級。舜宇全日收報162元上升2.1%。

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野村表示，現時舜宇的手機攝像模組業務主要依賴小米（01810），其次為Oppo和Vivo，榮耀在中低端智能手機上正積極提升鏡頭質素，認為鑑於現時晶片供應緊絀，料榮耀的業務將於明年下半年復甦，從而帶動舜宇等鏡頭供應生產鏈公司，相信榮耀分拆為正面催化劑。

日前上調舜宇目標價至175元，維持「買入」評級的大和亦指，舜宇的客戶群多元化，認為華為的影響是可以控制的，管理層亦對此有信心。該行認為，隨著手機行業趨勢的發展，明年的收入將強勁增長。該行認為，舜宇可能進入蘋果的供應鏈，另外華為的潛在分拆或美國限制放鬆可能會為公司帶來上升空間。該行預計舜宇會在2021至2022年間實現33至38％的按年盈利增長。

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