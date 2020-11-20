【正視投資@iM網欄】投資預期出現落差？ 解構固定期限債券基金

近年市場上不少基金公司推出固定期限債券基金（FMP, Fixed Maturity Portfolio）， 投資者普遍反應不俗。不過，在投資固定期限債券基金前，有不少地方均需要留意，如基金結構及條款等，以免在投資預期上出現落差。

固定期限債券基金的其中一個賣點，是基金主要投資於債券，因此回報具一定穩定性，不少此類基金的年度化回報可達3-4%不等。但投資者需要留意，基金提及的回報數字是否已扣減相關費用，包括基金的管理費、託管費及行政費等，這樣才能明確認清楚真正「落袋」的回報。

此外，與一般零售債券基金不同，固定期限債券基金具有期限，一般介乎2-5年不等，若基金債券組合在期間沒有違約，到期後可取回本金，以及持有基金期間的派息。即使基金持倉普遍都有數十、以至過百隻債券，但只要其中一隻債券在到期日前違約，也會影響到基金的資產淨值（NAV），導致到期時未必能全數發還本金，並影響最終回報率。在投資前，宜留意債券組合的債券評級分佈，以及投資級別及非投資級別的比例（投資級別的違約風險相對較低，評級需達BBB-/Baa3或以上），從而評估基金持倉的違約風險。

固定期限債券基金雖設有到期日，但要注意持倉內的債券之到期日不一定與基金到期日完全相同，意味著有部分債券會於基金到期日前或後到期，基金經理或會將較早到期債券的資金放進定期存款或其他短期貨幣工具獲取收益；而假若基金投資組合內有遲於基金到期日的債券，尤其是沒有既定到期日的永續債，則會於到期日或之前以當時價格沽出，因此該債券賣出時的價格，也會左右基金NAV，若高於買入時價格，則利好NAV，反之則會減少，投資前可多加查詢組合內各債券的到期日分佈，以及了解基金經理如何處理債券到期日與基金到期日不一的情況。

最後，投資者還需要留意基金派息政策、時間及息率，基金或會於發行後1-2個月才開始派息，而非涵蓋整個期限，或是到期時才把本金及債券票息一併歸還。筆者建議投資者宜多加了解，以免混淆基金每月派息率及基金平均回報率，也需要了解基金能否於期間出售，以及會否產生額外手續費等問題。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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