【科技新秀】特朗普粉絲新寵Rumble 創作人收入公開

▲ 特朗普粉絲轉用影片分享平台Rumble，審查較其他平台少。

自美國總統特朗普上任以來，各大社交媒體平台對他都毫不客氣，適逢疫情全球大流行以及四年一度的美國大選，特朗普的出位言論頻頻被社交媒體標籤為有爭議。特朗普多次斥責社交媒體平台的審查，其粉絲已轉用Parler，被譽為有機會取代Youtube的影片分享平台Rumble，也是特朗普粉絲的新寵之一。

Rumble的創辦人帕夫洛夫斯基（Chris Pavlovski）在Twitter發帖文表示：

我們首次從Parler平台獲得的流量比Facebook、Twitter的總和更高，又指對Facebook、Twitter的依賴已成過去，揚言Rumble未來將取代Youtube。 （I can confirm for the 1st time ever, Parler is sending Rumble more referral traffic than Facebook/Twitter combined. Dependency on them is now a thing of the past. Next up, Rumble will dethrone YouTube.）

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帕夫洛夫斯基表示，今年夏天的用戶數字快速增長，10月的訪問量約為5000萬；在美國大選期間更創新高；多名保守派名人都有使用，包括加州共和黨眾議員努涅斯（Devin Nunes）、時事評論員Dan Bongino也在平台發表作品。目前Rumble已成為蘋果App Store「照片和影片」分類中，排名第二的應用程式。

在YouTube，某些涉及敏感內容的影片被「黃標」，創作人會無法賺取流量相應的分紅，不少YouTuber投訴這項機制，質疑受言論限制。跟Youtube相比下，Rumble的規則顯得相對寬鬆。帕夫洛夫斯基強調，平台宗旨是維護言論自由，不會傳遞助長錯誤訊息。

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責任編輯：葉芷樺