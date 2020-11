【科技新秀】特朗普粉絲新寵Rumble 創作人收入公開

自美國總統特朗普上任以來,各大社交媒體平台對他都毫不客氣,適逢疫情全球大流行以及四年一度的美國大選,特朗普的出位言論頻頻被社交媒體標籤為有爭議。特朗普多次斥責社交媒體平台的審查,其粉絲已轉用Parler,被譽為有機會取代Youtube的影片分享平台Rumble,也是特朗普粉絲的新寵之一。

Rumble的創辦人帕夫洛夫斯基(Chris Pavlovski)在Twitter發帖文表示:

我們首次從Parler平台獲得的流量比Facebook、Twitter的總和更高,又指對Facebook、Twitter的依賴已成過去,揚言Rumble未來將取代Youtube。

(I can confirm for the 1st time ever, Parler is sending Rumble more referral traffic than Facebook/Twitter combined. Dependency on them is now a thing of the past. Next up, Rumble will dethrone YouTube.)