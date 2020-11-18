【網民熱話】秀茂坪大叔「嘴對嘴」飲茶 網友批毫無防疫意識

新冠肺炎疫情未停，為了疫情不再反彈，大家都應該保持個人衛生，長期保持警覺，這樣才能有效控制疫情。不過，即使疫情嚴峻，還是有不少市民的防疫意識不足，令控制疫情工作難度大增。

【新冠肺炎】法國確診數破200萬宗 感染人數成歐洲最高:【下一頁】

有網友於今早時間發現，一名年約6、70歲的大叔於秀茂坪區内茶樓，用茶壺直接嘴對嘴直接飲茶，行為相當不衛生。其他網友隨即表示以後到茶樓用膳，一定為徹底以熱水清潔所有餐具。

後新冠肺炎時代來臨？ 比爾·蓋茨：超過50％的商務旅行將消失:【下一頁】

網友普遍對此舉相當反感，更有街坊指認得圖片中的大叔，指他平時喜歡於秀華樓後門位置非法餵雀鳥，漏下遍地米飯與麵包，同時不載口罩。

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責任編輯：翁嘉陽