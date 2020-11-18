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【一田優惠】一田購物優惠日過萬件貨1折起　電視機只售198元

商業 15:55 2020/11/18

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一田購物優惠日將於11月25日至12月1日開鑼，適逢一田30週年，特別加推「3重過年折慶驚喜」，包括「30週年抵爆300元必搶貨」、「1折電視專區」、「每日限定優惠」。（朱悅瀅攝）

一田購物優惠日將於11月25日至12月1日開鑼，適逢一田30週年，特別加推「3重過年折慶驚喜」，包括「30週年抵爆300元必搶貨」、「1折電視專區」、「每日限定優惠」，當中TCL 32“LED iDTV僅以198元（1折）發售、SKYWORTH 32”LED iDTV，僅以209元發售，均在11月26日開售，只限沙田、大埔及荃灣店，每店限售2部。

【逆市奇葩】一田購物優惠日下周開賣　料整體生意按年增1成　逆市增聘800兼職

【商場優惠】北角匯一周生意增近2成　將辦一周年感謝祭繼續吸客

近100款貨品1折起每日限定發售，包括PRIMADA  6L 快速智能煲，僅售168元（1折，11月26日限定）、ATHENS 1500轉嵌人式抽油煙機（陳列品）只需629元（1折，11月27日限定）、Fissler 32cm Rex多層鋼中式炒鍋售398元（13折，11月28日限定）、18cm Copenhagen不鏽鋼單柄鍋只售198元（14折，11月28日限定）等。

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300元必搶貨則有CANVAS玫瑰水凝完肌套裝300元（28折）、belif水漾樂園注水套裝300元（29折）等。

超市特別延長減價優惠至兩週（至12月8日），精選貨品包括麒麟午後紅茶／檸檬茶／紅茶(1.5公升)52折售12.9元，只限12月2至8日；日清北海道拉麵57折售22.9元，只限12月2至8日。

此外，還有美容產品12折起發售、卡通人物產品199元起、10元起買兒童玩具衣飾等。

一田購物優惠日
營業時間：11月25日　　　　　　下午2時至晚上10時
　　　　　11月26日至12月1日　上午10時至晚上10時
地點：12間分店（沙田/大埔/荃灣/旺角/新蒲崗/觀塘/將軍澳/葵芳/中門/元朗/西環/北角）
　　　10個特別展場（HomeSquare、荃灣廣場、MOKO、Mikiki、apm、東港城、新都會廣場、Vcity、形點及北角匯）

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記者：朱悅瀅

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