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【好想去旅行】馬爾代夫酒店推出「無限住宿套餐」　約23萬港元可入住一年

商業 18:00 2020/11/18

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新冠肺炎疫情下旅遊需求大減，為配合疫情發展，當地一間豪華度假酒店推出「無限住宿套餐」，可讓客人在2021年內無限期地逗留。

【好想去旅行】調查：旅遊彈性服務需求增　半數港人視「免費取消」為住宿必要條件

馬爾代夫自7月中旬起允許旅客到訪。據Business Insider報道，推出該套餐的為當地5星級酒店Anantara Veli resort ，旅客只需30,000美元（約234000港元）即可在2021年內無限入住該酒店。

根據該度假村的網站，擁有多間餐廳和私人用餐體驗，也提供私人電影放映、水療中心，還可以參與有趣的遊覽活動，但酒店僅限成人入住。而「無限住宿套餐」則可讓兩名客人入住度假村，包括水上簡易別墅、每日早餐、無線網絡、交通以及餐廳和水療服務的折扣，預訂截止日期為11月30日。

事實上，自從疫情爆發以來，許多島嶼都推出相類似的住宿計劃，如百慕達（Bermuda） 和巴貝多（Barbados ）已經為偏遠地區的工人提供了在島上居住一年的計劃。 7月，夏威夷的三個島嶼，茂宜島（Maui）、考艾島（Kauai）及夏威夷島 （the Big Island ）也考慮允許遊客在「度假村泡沫」（resort bubble）中隨意活動。

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責任編輯：蘇穎琪

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