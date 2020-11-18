【迪士尼】港人專享優惠　688元入迪士尼2次

香港迪士尼樂園為慶祝15周年生日及A Disney Christmas傳統聖誕，近日推出香港居民專享優惠，可以688元入樂園2次。

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於2021年2月28日或之前可以任選2天，入園及享受其他額外優惠，包括購物，餐飲和小食優惠，可體驗2次奇妙之旅。第一次入園的日期為 2020年11月17日至2021年2月28日；而第二次則是 2021年1月1日至2021年2月28日。標準門票價格為688元，而小童門票則是512元。

門票購買連結：https://bit.ly/3lIGyX8

進園後，亦可享有額外樂園優惠，包括：

2 x 於樂園商品店購物可享港幣$10折扣優惠

1 x 迪士尼頭箍5折優惠（適用於以正價購買指定款式一個）

2 x 於精選或豪華餐廳購買套餐可享港幣$20折扣（適用於下午4:30後）

1 x 戶外小食亭爆谷買一送一優惠

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責任編輯：葉泳珊