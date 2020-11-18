【美國大選】兩黨勢修例管社交媒體 Twitter及Fb討價還價

社交媒體在美國大選中扮演重要的角色，參議院再舉行聽證會。共和及民主兩黨同意收緊監管社交媒體的法規，但未有共識要如何改革。Facebook及Twitter行政總裁同意改革，但有條件，要視乎社交媒體會失去「保護傘」。

《通訊規範法案》（CDA）第230條被視為社交媒體的超級「保護傘」，允許網路服務供應商（包括社交媒體）毋須為第三方使用者言行負上法律責任。

被外界稱為特朗普啦啦隊長的共和黨參議院格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，希望可以修改第230條，監督社交媒體制定透明的言論審查標準。民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）稱，毫無疑問改革要來了，希望帶來重大且目標明確的改革。

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惟兩黨未就如何改革達成共識。共和黨參議員認為，社交媒體的影響力遠超傳統媒體，甚至可媲美政府，他們無有權決定什麼言論需被刪除，反應透過建立一個更加開放的言論環境，讓不當言論自然淘汰。

民主黨議員指出，監管不實言論，尤其與大選結果有關的虛假訊息，是社交平台的道德責任，不應視為言論審查。同時，民主黨亦指責社交平台保護用戶私隱不力，也沒有積極阻止犯罪和仇恨訊息的傳播。

Twitter行政總裁多爾西（Jack Dorsey）和Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）均同意修訂相關法規，但拒絕完全放棄「保護傘」。他們贊成平台的內容調整政策和執行方式應更公開和透明，但堅決反對廢除該法規或作大刀闊斧的修訂。

他們在聽證會上繼續辯護，朱克伯格指，Facebook為維持選舉誠信盡了最大努力；多爾西則說，Twitter在10月底至11月中期間，標籤了30萬條與虛假訊息的帖文。

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責任編輯：鄧燕君