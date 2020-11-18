【日本疫情】東京單日新增493宗新冠確診病例 擬周四調至最高警戒

據日本當地媒體報導，東京周三(18日)單日創下新高，增至493宗新冠肺炎的病例，東京都政府預計於明日(19日)召開專家出席的會議，考慮將警戒級別上調至「感染被認為正擴大中」的最高級別。

截止本周二(17日)，東京都連續4天單日新增逾300宗確診病例；據當地分析指摽顯示，隨著踏入11月後，新冠肺炎病例個案隨之急升，且感染源頭不明的個案亦明顯增加，因此東京都政府預計於本周四(19日)召開專家出席的會議，考慮將現時的第4級警戒級別上調至最高級別，一旦調至最高級別，預料應否縮短餐飲業的營運時間成為當局討論重點之一。

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據日本經濟新報導，東京都從今年7月底至8月上旬，單日新增病例逾400宗病例，警戒級別一度上調至最高警戒級別；但因8月中旬後的新增病例減少，於9月時才下調至第3級。然而，東京都疫情到本月上旬再度惡化，更出現連續4天單日增逾300宗個案，測試結果呈陽性率為5.7%，回至東京在8月中旬第2波疫情的水準。

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責任編輯：潘曉豐



