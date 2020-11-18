【大行點睇】美銀指呢隻內房股將迎多個催化劑　重申為行業首選股之一

美銀發表研究報告指，華潤置地(01109) 迎來多個正面因素，為內房股首選之一。即將推出深圳華潤城第四期項目，涉及逾1,170伙，可售面積23.8萬平方呎，預期可帶動12月份銷售額按年增長雙位數，估計若銷售可於年內入帳，項目毛利率高達60%更可為全年推動毛利率水平。



報告指出，深圳華潤城過往銷情熱烈，買家中籤率僅10%至14%，去化率達百分之百，估計第四期項目可帶來約300億元人民幣的合約銷售額。另外，該行預期受今年下半年租務活躍支持，潤地明年租賃收入可增長18%。

該行預期，公司正在探索購股權計劃，料可激勵管理層及員工，對公司長遠發展有利，考慮到估值吸引，較每股資產淨值折讓約35%，維持「買入」評級，目標價43元。

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