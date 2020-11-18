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【新盤開價】尖沙咀本木開放式單位折實最平574萬起 靜中帶旺新盤 行2分鐘就到佐敦站

股樓投資 15:14 2020/11/18

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新一輪新盤戰移師至九龍區，兩大新盤：恒地（00012）旗下尖沙咀單幢項目本木及內房五礦地產（00230）旗下油塘蔚藍東岸直接對壘。其中本木率先於周三（18日）開價，首張價單涉及50伙，折實樓價由574.8萬元起，折實呎價由21,755元起。

【低水筍盤】映灣園罕有雙景2房戶獲3組買家爭奪 代理：東涌區仍有不少筍盤，詳情按【下一頁


首張價單間隔由開放式至3房，當中包括開放式單位 6 伙、1 房單位 28 伙及 2 房單位 12 伙，3 房單位則有 4 伙，實用面積256至752平方呎。首批單位價單定價介乎580.6萬至2,161.5萬元，價單呎價21,975元至28,743元。折實樓價則由574.8萬至2,139.9萬元，折實呎價由21,755元至28,4563元。
首批單位中，呎價最低單位於3樓A5室，實用面積511平方呎，間隔為2房，折實樓價1,111.6萬元，折實呎價21,755元。樓價最低單位為3樓B3室，實用面積256平方呎，為開放式間隔，折實樓價574.萬元，折實呎價22,453元。

【平租何處尋】住宅租金愈跌愈低 邊度最多1萬蚊以下租盤?，詳情按【下一頁


恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝指，本木銷售安排將於短期內公佈，料最快於本月內可推售。項目設有 1 個無改動示範單位，位於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及展銷廳將於周四（19日）下午4時正式對外開放予公眾參觀。


位於尖沙咀德成街2號的本木，由項目前往港鐵佐敦站只需2分鐘，毗鄰高鐵西九龍站，坐擁完善交通網絡，同時鄰近大型綠化地標九龍公園，靜中帶旺。項目共提供 172 伙，間隔涵蓋開放式至3房，當中2房及3房單位佔約25%，1 房戶佔約 50%，開放式單位則佔約 15%，而特色單位佔約 10%。

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記者：陳詠妍

銷售安排 尖沙咀 本木

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