【公屋出身又如何？】前主播方健儀全靠知慳識儉　花逾千萬買柏傲莊

大圍站柏傲莊挾雙鐵路優勢，加上發展商新世界（00017）的品牌效應，銷情連番報捷，更吸引不少名人入市，包括前無綫新聞主播方健儀。

土地註冊處資料顯示，方健儀早前（FONG KIN YEE AKINA）斥資1,849.7萬元，購入柏傲莊一期2A座高層B室，實用面積754平方呎，以單位面積754平方呎計，呎價約24,532元。

方健儀行內出名精打細算，即使離開大台，曝光率亦不比當紅藝人遜色，說到底全靠她過去努力經營的專業形象，更憑此成為出色的自由工作者。

值得留意的是，方健儀在平凡公屋家庭成長，童年在新田圍邨度過，以現今社會角度來說，算是輸在起跑線。不過，她沒有氣餒，全靠後天努力，加上知慳識儉，終走出公屋，且花逾1,800萬元上車。

她近日在社交平台分享今次買樓感受。方健儀說，今次購入柏傲莊，原因是一份情意結，又稱自己是沙田老街坊，30年前在區內名校沙田官立中學讀書，惟一度遭母親反對，皆因學校遠離屋企。最終她無懼反對，堅持入讀沙官，結果順利升學，造就事業有成，並於30年後憑自己努力，購入柏傲莊，而入伙後更可每天對着城門河旁的母校沙官。

她又說，早前參觀新世界旗下樓盤，感覺設計及主題獨特，所以一直心儀新盤柏傲莊，有園林花海還有日式梯田，即使疫情期間未能外遊，亦可在屋苑享受心曠神怡的環境。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機