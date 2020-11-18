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Facebook誤將日本組合「KinKi Kids」當色情字眼　搜尋竟彈出兒童性虐待警告

科技 15:28 2020/11/18

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近日有網民發現，在Facebook搜尋日本雙人組合KinKi Kids時，竟然彈出了「兒童性虐待」的警告，掀起網民討論。（Facebook截圖）

近日有網民發現，在Facebook搜尋日本雙人組合KinKi Kids時，竟然彈出了「兒童性虐待」的警告，掀起網民討論。最新更發現，就連在YouTube搜尋KinKi Kids都顯示「找不到結果」。本報嘗試在Facebook、YouTube搜尋KinKi Kids，亦顯示上述相同結果。不過KinKi Kids在YouTube上的頻道就如常運作；在YouTube搜尋時，在KinKi Kids後加上空白鍵或其他字元則可正常顯示結果。

有網民發現，Facebook搜尋結果會出現該兒童性虐待，猜測因為其演算法誤將「KinKi Kids」歸類為英文「kinky」，即異常的的性癖好，與小孩「kids」一詞連結，所以提出警告及提供相關協助功能。

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目前在Facebook搜尋KinKi Kids，更會有警告指「兒童性虐待是違法行為」，下方說明「我們認為你的搜尋條件與兒童性虐待有關」，更提供取得協助和支援的服務以及提出舉報的功能。

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此外，由台灣網民經營的KinKi Kids粉絲專頁「We are KinKi Kids」亦有出現在警告標語上方，該專頁發文表示「我們是無辜受牽連的」，並澄清有關KinKi Kids的內容與兒童性虐待完全無關。

責任編輯：張寶燕

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