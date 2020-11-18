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【Tesla踩過界】Tesla自家品牌「Teslaquila」龍舌蘭酒大賣　或於12月再推

科技 17:20 2020/11/18

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最近Tesla行政總裁Elon Musk在社交網站上透露，指「Teslaquila」龍舌蘭酒有機會在下個月再次上市。

美國電動車品牌Tesla，除了推出自家生產的電動汽車之外，最近更「踩過界」推出龍舌蘭酒週邊產品，產品在本月初推出後大受歡迎，並迅速在網上售罄。最近Tesla行政總裁Elon Musk，在社交網站上發文透露，指產品有機會在下個月再次上市。

近年來，Tesla不時會在官網推出一些特別的週邊產品。而在上周四（5日），Tesla在官網推出自家品牌「Teslaquila」龍舌蘭酒，其產品外型包裝獨特，採用閃電形狀的玻璃瓶身，售價為250美元（約1,938港元）。產品推出後極受消費者歡迎，開賣當日在數小時內已經售罄。最近從網上得知，Elon Musk不但透露「Teslaquila」的最新供應情況，更表示希望產品在12月再度上市。

＜＜Tesla全自動駕駛軟件beta登場　料每5至10日更新一次

＜＜【疫苗研發】「科技狂人」馬斯證實　Tesla正研發第三代「疫苗3D分子打印機」

早在2018年愚人節，Elon Musk曾經開玩笑稱自己已經破產，需要靠龍舌蘭來買醉消愁。其後不少Tesla粉絲，對於他所提及的「Teslaquila」龍舌蘭酒大感興趣，最近Elon Musk更將玩笑成真，推出「Teslaquila」週邊產品。

責任編輯：李寶如

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