【美國大選】特朗普多日無公開行程 拒配合交接權力

▲ 特朗普自美國大選選舉日後，多日都未有公開行程。

美國總務署暫未確認民主黨候選人拜登勝選，美國總統特朗普仍拒絕認輸，拜登則已著手權力過渡工作。特朗普自美國大選選舉日後，多日都未有公開行程，情況令人關注。據悉，特朗普仍積極擔任總統職責，但拒絕配合過渡工作，拜登團隊至今未獲白宮提供機密資料。

【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國 【下一頁】

【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱 【下一頁】

由11月3日美國大選選舉日起，截至本周二（17日）的兩周内，特朗普（Donald Trump）其中9日都未有公開行程。特朗普自選舉日以來，直到上周三（11日）才首次公開露面，與夫人梅拉尼婭（Melania）出席活動。

是次為特朗普自2017年1月上任以來，未有在公開場合現身的最長時間。特朗普的助手表示，特朗普一直追蹤關於選舉爭議的電視新聞報道，同時也有處理手頭上的政務。

特朗普至今仍未致電對手拜登（Joe Biden），白宮拒絕向拜登過渡團隊，提供新冠肺炎疫情、疫苗分配計劃及軍事方面的機密資料。第一夫人梅拉尼婭也沒有邀請拜登的妻子吉爾（Jill Biden）到白宮，商討移交工作。

【美國大選】被轟帖文加標籤 Twitter CEO口窒回應（有片）【下一頁】

【美國大選】拜登斥特朗普阻撓權力過渡 會致更多人死亡 【下一頁】

美國政治新聞網站Politico引述數名知情共和黨人稱，上述情況料會持續到12月，直至各州必須向國會證明選舉結果。有資深官員憂慮，特朗普繼續拒絕配合過渡工作，拜登團隊如在1月正式接手，將會變得毫無準備。

據悉，特朗普的行為甚至引起共和黨人不滿。Politico報道，部分共和黨參議員雖然仍未承認特朗普落敗，近日也開始表示，特朗普起碼要向拜登提供總統每日簡報。

美媒引述共和黨人表示，如果拜登確定勝選，未知特朗普是否參加拜登的就職典禮。如特朗普拒絕出席，將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）僅表示，特朗普政府遵守所有法定要求。特朗普的國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）也承諾，如果拜登確定勝選，將確保專業的權力過渡。

責任編輯：鄭錦玲