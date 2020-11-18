日本亞洲航空申請破產 涉拖欠乘客5億日圓

早前宣佈撤出日本市場的廉航日本亞洲航空（AirAsia Japan），於本周二向東京地方法院申請破產。據悉該公司負債逾217億日圓，有2.3萬乘客未獲退款，涉及金額5億日圓，並且未知有沒有能力償還欠款。其母公司亞洲航空打算以暫存金額帳戶方式應對，但目前仍未籌措足夠金額，現正與股東商量有關對策。



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受新冠肺炎疫情影響，航運需求大減，加上其母公司停止資金援助，令日本亞航受到重創。日本亞航指未知能否還清退款，但已經各母公司、樂天、Noevir控股，及Alpen等股東請求援助。



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日本亞航去年營收約40億日圓，虧損約47億日圓。今年4月曾一度停飛所有航線，在復航後亦曾多次取消航班，後於10月宣布由12月5日起停止所有航線。大部分員工在11月4日已遭解雇，僅餘下約50名員工處理後續事宜。破產管理人指，公司仍拖欠部分員薪金，將會以手上資金向員工提供援助。

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