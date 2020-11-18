  • 26°C
香港時間 : 20201118日 (三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【共享經濟】內地新興生意共享娃娃 成人體驗館存灰色地帶引爭議

環球政經 16:03 2020/11/18

分享：

近半年來內地新興一門生意叫成人體驗館，亦有人稱為「共享硅膠娃娃」或「共享性愛娃娃」。是用硅膠娃娃提供性服務的地方。成人體驗館的合法性及引發衛生問題引起關注。據《新京報》記者調查所得，成人體驗館多開在寫字樓、公寓內，並無招牌，或只打着「SPA按摩」旗號。現時在大小城巿如深圳、北京、上海、杭州及南寧等均有，少則５至６間，多則有１０多間。每個房間放着一個娃娃，收費每小時由200至500元人民幣不等。

據接受採訪的法律界人士指，按內地法律，賣淫嫖娼法例是針對自然人，而硅膠娃娃不是人, 條例可能不適用於成人體驗館。另一條法例針對圖片、書刊等, 但未知是否包括性愛娃娃在內，亦未有明確界定。此外，娃娃每次用完是否徹底消毒, 根本難以保證。由於不涉及美容項目，成人體驗館亦不用申請衛生許可。

有經營成人體驗館的負責人表示，扣除租金、營運成本等暫未賺錢，但認為這個巿場應該比較大，要慢慢做。該記者同時發現有體驗館半年內已有６００宗交易。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

 

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【摩笛吹奏】大摩上調恒指明年底目標至28700點 精選15隻中港股市焦點股
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【樓市怪象】滿心歡喜搶購柏傲莊　10日未夠便撻訂
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【筍盤推介】全屋苑最筍放盤業主劈價近18% 極罕有高層單位廳大房大超光猛
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【鬥快入市】被人捷足先登搶走心頭好唔甘心 買家極速購盈翠半島低層單位 景更靚價更抵
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層
【買樓理財】業主有苦自己知　高層海景單位竟然平過低層