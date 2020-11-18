【共享經濟】內地新興生意共享娃娃 成人體驗館存灰色地帶引爭議

近半年來內地新興一門生意叫成人體驗館，亦有人稱為「共享硅膠娃娃」或「共享性愛娃娃」。是用硅膠娃娃提供性服務的地方。成人體驗館的合法性及引發衛生問題引起關注。據《新京報》記者調查所得，成人體驗館多開在寫字樓、公寓內，並無招牌，或只打着「SPA按摩」旗號。現時在大小城巿如深圳、北京、上海、杭州及南寧等均有，少則５至６間，多則有１０多間。每個房間放着一個娃娃，收費每小時由200至500元人民幣不等。

據接受採訪的法律界人士指，按內地法律，賣淫嫖娼法例是針對自然人，而硅膠娃娃不是人, 條例可能不適用於成人體驗館。另一條法例針對圖片、書刊等, 但未知是否包括性愛娃娃在內，亦未有明確界定。此外，娃娃每次用完是否徹底消毒, 根本難以保證。由於不涉及美容項目，成人體驗館亦不用申請衛生許可。

有經營成人體驗館的負責人表示，扣除租金、營運成本等暫未賺錢，但認為這個巿場應該比較大，要慢慢做。該記者同時發現有體驗館半年內已有６００宗交易。

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責任編輯：鄭靜珊