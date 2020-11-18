【新股IPO】融創服務明日掛牌  一手中籤率30%　暗盤每手帳面蝕60元

融創中國（01918）分拆上市的融創服務（新上市編號：01516）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，該股暗盤平開報11.6元，最高曾升至11.94元，低見11.48元，收市報11.54元，較招股價11.6元跌0.5％；一手帳面蝕60元。

該股以招股中間價11.6元定價，公開發售錄得9.42倍超額認購，每手1,000股，一手中籤率為30%；匯豐及摩根士丹利為聯席保薦人。是次集資所得，當中約65%將用作戰略投資及收購；15%用作升級智能管理服務系統及開展智慧社區建設；10%用作拓展社區增值服務；以及餘下10%則為一般營運資金。

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基石投資者包括騰訊（00700）全資附屬公司意像架構認購1億股、Magical Carpet Limited（資金來自由IDG Capital提供諮詢意見或進行管理的基金）已認購6,681萬股、高瓴基金已認購4,008.6萬股及雪湖基金已認購4,008.6萬股，共計2.47億股發售股份，合共相當於全球發售項下發售股份數目的約35.83%；及全球發售完成後公司已發行總股本的約8.24%。

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記者：張以正