【新股IPO】京東健康下周三招股 集資額加至40億

京東（09618）分拆來港上市的京東健康，市傳將於下周三（25日）招股，12月7或8日掛牌；京東健康已於日前展開了為期一星期的上市前投資者路演，預計集資規模達40億美元，較早前傳出的30億美元增加逾33%。不過，有指集資規模和時間表仍將在路演過程中再落實。

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根據京東健康招股文件顯示，公司去年收入達到108億元（人民幣，下同），截至6月底止6個月中期收入87.77億元，按年增長76%，當中綫上問診量較去年增近6倍。按照非《國際財務報告準則》，京東健康2020年上半年淨利潤為3.71億元；截至今年6月底止12個月，擁有7,250萬個年活躍用戶。

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記者：張以正