【IDC調查】中國第三季平板電腦出貨量690萬　增幅21.7%創紀錄新高

國際調查機構IDC發表最新報告，今年第三季度中國平板電腦市場出貨量約690萬台，同比增長21.7%，增幅創下紀錄新高。

新冠疫情帶來的需求增長，以及人口普查項目的大單採購，令內地平板電腦市場創下了自2014年以來單季最高同比增幅。其中，Slate Tablet（傳統直板式平板電腦）出貨量約 334 萬台，同比下降 11.6%；Detachable Tablet（可分離鍵盤平板電腦）出貨量約 357 萬台，同比增長 87.9%。

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但是缺貨再次成為中國平板電腦市場的關鍵字，供貨問題限制了各大廠商出貨量的更高提升。IDC預計產業鏈供應問題將會從2021年第一季度後半段逐步得到緩解，下半年恢復正常。

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記者：李兆明