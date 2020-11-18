【薪酬調查】明年僅加薪0.8%近10年最低　6大加薪幅度最多行業一覽

全球新冠肺炎疫情持續，打工仔首當其衝受影響，多個行業出現裁員潮。有招聘平台就本港明年首季的招聘、薪酬及福利意向作調查，結果顯示，2021年首季本港打工仔的平均薪酬調整為加薪 0.8%，是近10年的最低加幅。

【薪酬調查】8大行業人工較10年前加了多少？ 有行業10年後人工中位數增近一倍【下一頁】

【薪酬調查】政府最新統計 中層經理級月薪幾多？ 呢個行業平均月入$91,900 (附5大行業收入表)【下一頁】

招聘平台JobsDB於今年9月委託獨立調查機構，訪問了本港436間商業機構，如果顯示，僱主預期明年打工仔平均加薪0.8%，是由2010年有同類調查中最低的加薪幅度，亦是較2019年調查的2.7%為低。

疫市之下，亦有部分行業的加薪幅度相對較高，由3.8%至1.4%不等。

6大加薪幅度最多行業一覽

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

調查又顯示，有64%僱主預期，其招聘計劃能於 2021 年內回復疫情前的水平，惟同樣有63%僱主表示，在2021年首季，傾向凍結或維持現有人手，較去年增加三成。另外有7%僱主指會削減人手，減低營運成本，當中前線及基層職員（78%）最受影響。只有14% 僱主表示有意增聘全職人手以擴展業務，主要聘請前線及基層職員（52%）及中層管理人員（50%），

調查又指勞工市場需求較大的6大工種包括：銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩