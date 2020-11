秘魯一周換3任總統 臨時總統盼大和解

秘魯近期政局動盪,過去一周就已換了3任總統。最新一任總統是秘魯國會議員薩加斯蒂(Francisco Sagasti),他宣誓出任臨時總統,任期至明年7月。他希望結束暴力示威,呼籲各界團結,又承諾保障明年4月的總統大選如期舉行,盼國家恢復穩定。

上星期一,國會以涉嫌貪腐為理由,表決通過對時任總統比斯卡拉(Martin Vizcarra)的彈劾議案,解除他的總統職務。時任國會主席梅里諾(Manuel Merino),其後宣誓就任臨時總統。比斯卡拉的支持者在全國各地抗議,警方暴力鎮壓,最少兩人死亡,多人受傷。梅里諾上任僅5天,就在周日(15日)匆匆辭職。

其後,秘魯國會議員薩加斯蒂在國會中取得97票支持票、26票反對票,獲得通過,可出任臨時總統。

有示威者對薩加斯蒂有信心,能帶領國家過渡至新政府;有示威者則認為,天下烏鴉一樣黑,薩加斯蒂也不例外。

薩加斯蒂發表就職演說,首先對上星期全國示威中的死者,表示哀悼。他亦勸民眾包括冷靜:

保持冷靜是非常必要的,但不要將冷靜跟被動、順從或辭職混為一談。

(It is absolutely necessary to remain calm, but do not confuse this with passivity, conformity or resignation. )