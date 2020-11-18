秘魯一周換3任總統 臨時總統盼大和解

▲ 秘魯國會議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti）宣誓出任臨時總統，任期至明年7月。

秘魯近期政局動盪,過去一周就已換了3任總統。最新一任總統是秘魯國會議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti），他宣誓出任臨時總統，任期至明年7月。他希望結束暴力示威，呼籲各界團結，又承諾保障明年4月的總統大選如期舉行，盼國家恢復穩定。

上星期一，國會以涉嫌貪腐為理由，表決通過對時任總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）的彈劾議案，解除他的總統職務。時任國會主席梅里諾（Manuel Merino），其後宣誓就任臨時總統。比斯卡拉的支持者在全國各地抗議，警方暴力鎮壓，最少兩人死亡，多人受傷。梅里諾上任僅5天，就在周日（15日）匆匆辭職。

其後，秘魯國會議員薩加斯蒂在國會中取得97票支持票、26票反對票，獲得通過，可出任臨時總統。

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有示威者對薩加斯蒂有信心，能帶領國家過渡至新政府；有示威者則認為，天下烏鴉一樣黑，薩加斯蒂也不例外。

薩加斯蒂發表就職演說，首先對上星期全國示威中的死者，表示哀悼。他亦勸民眾包括冷靜：

保持冷靜是非常必要的，但不要將冷靜跟被動、順從或辭職混為一談。 (It is absolutely necessary to remain calm, but do not confuse this with passivity, conformity or resignation. )

他表示，會承諾尊重大選程序，會在任內致力保障明年4月11日的總統大選，能公平公正舉行。薩加斯蒂同時呼籲各界團結，合作抗擊新型肺炎疫情，盡快令經濟全面復蘇。

現年76歲的薩加斯蒂來自中間派紫色黨（Purple Party），是一名工程師，曾是世界銀行前官員，是秘魯過去3年內的第4任總統。

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責任編輯：葉芷樺