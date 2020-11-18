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【BNO移民】Black Friday優惠提前出擊　英國11月網銷急增6成料破紀錄

商業 14:38 2020/11/18

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新冠肺炎疫情爆發，全球零售業均陷入寒冬。不過，網上銷售反而出現增長。英國受封城政策影響，加上商戶提前推出Black Friday（黑色星期五）優惠，使11月的網上銷售額破紀錄。

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據外電報道，英國11月首周的網上銷售額按年急增61%；若趨勢持續，相信本月的銷情將會破紀錄。據當地網上銷售商會IMRG所指，雖然Black Friday在11月23日，但由於疫情關係，不少零售商亦鼓勵消費者提前購物，以免臨近聖誕節將會出現送貨延誤等問題。

IMRG亦透露，320個旗下商戶當中，有10分之1已推出Black Friday優惠活動；較去年同期的4%增加。雖然早前市場預計今年英國消費者將會在Black Friday消費75億英磅（約770.8億港元），較去年同期減少12%，但相信網上銷售額將會較以往增加20億英磅（約205.5億港元），高達58億英磅（約596.1億港元）。

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責任編輯：葉泳珊

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