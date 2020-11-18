iPhone 12、iPhone 12 Pro現綠屏幕bug！蘋果客服：正調查問題

▲ 日前有不少iPhone 12、iPhone 12 Pro的用戶在蘋果官方論壇上回報，手機出現綠屏幕問題，據科技媒體《IT之家》引述蘋果客服對話，蘋果已在調查有關問題。

蘋果5G手機iPhone 12系列各機款已正式開賣，不過日前就有不少iPhone 12、iPhone 12 Pro的用戶在蘋果官方論壇上回報，手機出現綠屏幕問題。據科技媒體《IT之家》引述蘋果客服對話，蘋果已在調查有關問題，初步調查認為是系統及軟體的問題，並非硬體瑕疵，未來有望透過軟體更新解決。

有iPhone 12、iPhone 12 Pro用戶反映，手機屏幕在低於 90% 時，會出現異常的綠光，還會不時閃爍，造成使用問題。

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事實上，蘋果在今年3月推出iOS 13.4更新後，曾經導致部分iPhone 11系列手機的屏幕出現色彩異常問題，在低亮度狀態下，手機解鎖屏幕便會短暫發綠，事後官方證實該問題是由於熱量管理故障引起，並在後續的 iOS 13.6.1更新中修復問題。

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責任編輯：張寶燕