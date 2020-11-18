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【植物肉商機】Beyond Meat看準中國豬肉市場潛力　當地推新品Beyond Pork

商業 15:05 2020/11/18

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植物肉近年內風靡全球。繼在中國成功推出BeyondBurger和Beyond Beef之後，Beyond Meat計劃在該市場推出新產品Beyond Pork。

【素食熱潮】Beyond Meat明年初將推兩款植物漢堡肉　主打更多肉汁及更具營養

《Taiwan News》報道，Beyond Pork是以植物為原料的豬肉，集團看準中國是世界上最大的豬肉消費國，許多中國菜亦會用上豬肉碎，加上該國越來越重視糧食安全問題，相信憑植物肉更健康和環保的優勢，在中國豬肉市場具潛力，而針對該市場設計出此產品。 

Beyond Meat中國總經理Candy Chan指，在中國推出Beyond Pork是品牌的一個里程碑，因為不僅要進行全新的產品創新，而且是為中國市場度身打造的首款植物性肉類產品。

報道指，上海的消費者將可以在11月18日至24日間，在五間指定餐廳中享用Beyond Pork特色菜單，包括Egg，Moménti，RAC，Solo X和Tun Wang，屆時這些餐廳也會限時發售Beyond Pork。

Beyond Meat拓銷售渠道　於美超市Costco售漢堡

美KFC與Beyond Meat合作　推素肉炸雞測市場反應

責任編輯：蘇穎琪

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