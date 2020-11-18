【京東9618】京東績後股價挫 大和派定心丸　上調目標價至425元

京東（09618）早前公布第三季業績勝市場預期，但之後股價卻急挫，大和發表報告指出，京東第三季績穩健，而反壟斷法對集團亦影響不大，預期第四季收入可按年增長32%，維持「買入」評級，目標價由367元大幅上調16%至425元。

京東股價最新報339.4元，跌0.7%，成交額20億元。

截至9月底止第三季度業績，京東季度收入1,742億元（人民幣，下同），按年增加29.2%；純利76億人民幣，按年大升11.6倍，非公通用會計準則純利按年增80.1%至56億元。

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大和報告指，京東第三季度業績勝過該行預期，期內活躍用戶增長32%，有80%新用戶是來自低端城市。估計第四季收入將可按年增長32%，主要受惠於「雙11」銷情強勁，及在日用品市場持續擴張。

京東超市在綫上日用品市場具有領導地位，加上用戶下單頻率及平均商品交易額(GMV)有所提升，估計2021年的收入預測亦會有提升的空間。

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隨著京東超市在線上日用品市場具領導地位，加上用戶下單頻率及平均商品交易額(GMV)有斤提升，估計該行及市場對其2021年的收入預測亦會有上行空間。



該行估計京東將在第四季投資於超市，相信對中期收入增長正面，並有助利用京東零售方面的營運能力，並改善京東物流方面的利潤，相關因素料有助抵銷再投資帶來的負面影響。

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記者：李兆明