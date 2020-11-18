【逆市奇葩】一田購物優惠日下周開賣　料整體生意按年增1成　逆市增聘800兼職

一田購物優惠日將於11月25日至12月1日舉行，過萬件貨品低至1折起，超市特別延長減價優惠至兩週（至12月8日）。一田百貨行政總裁黃思麗預料，疫情下超市食品及家居用品需求上升，優惠日的超市生意額冀錄得10至15％升幅，整體營業額則按年升10％。

【打工仔注意】調查：料明年首季平均加薪0.8% 近10年最低加幅 哪些工種跑嬴大市？

她續指，今次一田購物優惠日逆市聘請逾800名兼職員工，處理優惠日的日常運作，製造多個短期就業機會。

聖誕將至，她預計，一田整體生意於聖誕期間按年增5至8%，其中超市生意續增，百貨生意跌幅有望收窄，對前境審慎樂觀。

回顧今年首三季業務表現，她坦言，受疫情影響，百貨業務持續受壓，首3季錄得雙位跌幅；超市則有雙位升幅，令整體生意按年升約1成。

此外，疫情下一田網店的購物需求大幅增加，今次一連12日「一田購物優惠日eShop率先買」（10月21日至11月1日）整體營業額按年上升80％，訂單數量亦增加1.27倍，當中以卡通產品最為受歡迎。

【好想去旅行】調查：旅遊彈性服務需求增 半數港人視「免費取消」為住宿必要條件

【消費優惠】易賞錢推第二波消費獎賞計劃 指定商戶掃二維碼即可享優惠

記者：朱悅瀅