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Beats聯乘日本品牌Ambush　推出夜光版PowerBeats耳機

科技 14:43 2020/11/18

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蘋果（Apple）旗下的Beats耳機品牌，最近與日本品牌Ambush合作，推出夜光版Powerbeats無綫耳機。

市面上無綫耳機產品眾多，不少品牌會以特別的產品設計來吸引買家眼球。蘋果（Apple）旗下的Beats耳機品牌，最近與日本品牌Ambush合作，推出具夜光效果的Powerbeats無綫耳機，產品現已開放網上訂購，售價約為1,550港元。　

Beats新推出的夜光版PowerBeats耳機，採用蘋果H1晶片，提供15個小時電池續航力，並設有防汗防水功能，另外產品設有夜間發光效果，設計別具新意。Beats不但與日本品牌Ambush聯乘合作，更邀請尼日利亞歌手Burna Boy出演產品宣傳片。

＜＜Powerbeats Pro追加4種新色　6月9日正式推出

＜＜AirPods Pro日本熱賣　帶動蘋果市佔率飆升

Ambush聯合創辦人Yoon Ahn表示，是次與Beats合作推出的特別版耳機，以現代人的夜生活作為創作靈感，希望用戶在夜幕下聽音樂時，能夠捕捉到城市能量。據了解，從今（18日）開始，顧客可從Apple官網、美國Dover Street Market、以及Nordstrom網店訂購Powerbeats夜光版耳機，產品價格為199.95美元（約1,550港元）。

責任編輯：李寶如

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