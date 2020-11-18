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【港股追蹤】內銀股奇葩 今日再創歷史新高

股樓投資 15:06 2020/11/18

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舊經濟股近日雖然有明顯反彈，但總括全年成績，仍然是跌多升少，特別是中資金融股板塊。但原來內銀股有一隻逆市奇葩，年內跑贏大市之餘，今日更再創歷史高位，所指的就是招商銀行（03968），股價升超過2%，突破50元大關。

內地銀保監會數據顯示，2020年首三季，商業銀行累計實現淨利潤1.5萬億元（人民幣，下同），按年下跌8.3%，平均資本利潤率為10.05%。商業銀行平均資產利潤率為0.80%，較上季末下降0.02個百分點。

【港股追蹤】有大行提升投資評級 李寧股價有得炒？詳情請按見下頁

今年第三季尾，商業銀行貸款損失準備餘額為5.1萬億元，較第二季尾增加1,086億元；撥備覆蓋率為179.9%，按季下降2.52個百分點；貸款撥備率為3.53%，按季下降0.01個百分點。

大和早前發表報告，指招行有望將零售優勢轉化為金融科技業務的強大競爭優勢。該行提到，公司盈利呈上升趨勢，預料將會繼續受淨息差表現穩定、非利息收入恢復增長，以及金融科技收入增加，推動成本收入比率步入拐點等因素所支持，預期未來幾季盈利可持續改善。

該行相信，集團貸款業務及手續費收入將受惠於零售消費活動復甦，估計明年撥備前利潤及盈利將保持雙位數增長，目標價由早前44.5元，上調逾10%至50元，與現價相若。大和又對公司長期盈利能力保持樂觀，並重申「買入」評級。

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記者：葉志偉

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