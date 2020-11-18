【中概股】美證監會加快出招趕中概股　市場唔驚原因何在？

外電報道，美國證監會打算在今年年底前提出新規，可能導致不符合美國審計規則的企業被除牌。消息拖累部分中概股急跌，愛奇藝（美：IQ）昨晚跌14.6%、拼多多（美：PDD）跌6.8%、平保 （02318） 旗下的陸金所（美：LU）更插23.2% 。至於已在香港第二上市中概股變動不大，阿里巴巴美股（美：BABA）則僅跌0.6%，京東美股（美：JD）更升2%。

中概股昨晚表現

▼ 點擊圖片放大 +2

市場反應尚算平靜，納斯達克金龍中國指數昨日僅跌0.88%，原因可能是市場相信拜登挑選的新任美國證監會主席將與中國監管機構達成妥協。在周二舉行的彭博創新經濟論壇上，中國證監會副主席方星海敦促美國耐心一點，因為中國需要時間來實施改革。

方星海：相信拜登當選，中美關係會更好【下一頁】

事實上，雖然目前中美關係處於近數十年低點，但今年中國公司赴美上市的熱潮未減。彭博報道，中國公司赴紐約上市，IPO規模達到大約120億美元，為2014年阿里巴巴首次公開招股以來的最高水平。

今年美國表現排名前三的大型IPO（至少10億美元）全部來自中國企業。房地產平台貝殼找房自7月掛牌交易以來已上漲268%，電動汽車製造商理想汽車與小鵬汽車分別上漲209%和194%。有機構投資者認為，中國公司繼續赴美上市，這表明他們認為問題將得到解決。

相關文章：【中概股除牌】美國證監會據報年底前推新規 中概股除牌壓力或增

【中概股危機】美國務院警告當地大學中概股具除牌風險 中方：人為設礙不符利益（第二版）

編輯：吳敏芳