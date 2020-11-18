【港股追蹤】有大行提升投資評級 李寧股價有得炒？

恒指公司上周五（13日）公布最新的季度檢討結果，體育用品行業龍頭安踏體育（02020）終於如願以償納入藍籌股行列，股價落鑊熱炒。事實上，行業另一隻重磅股李寧（02331），近日亦獲大行睇好，今日股價跑贏大市，最多升5%，高見46.5元，迫近52周高位。

瑞銀最新報告表示，根據該行調查，李寧仍處於品牌周期提升階段，公司受改善設計、營銷及技術，增加購物中心曝光以及「國潮」趨勢等因素所帶動；愈來愈多客戶認為李寧是高檔及時尚品牌。

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該行指，縱使公司去年在高基數及部分店舖關閉下，第三季零售銷售仍跑贏行業龍頭安踏。故此，瑞銀認為，李寧即使受到疫情影響，其業績表現強勁，證明公司具有強大的運營和成本管理能力來應對挑戰，預期其2019至2022年度盈利，年均複合增長率達35%。

瑞銀又預料，今年冬天天氣較寒冷、而且雙十二購物節、農曆新年較遲、中美關係不確定性以及體育比賽等，均會利好李寧股價，故將其目標價由早前34.21元，大幅提升超過50%，至53.2元，以現價計，仍有超過10%潛在上升空間，投資評級更由「中性」升至「買入」。

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記者：葉志偉