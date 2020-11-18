【再吹摩笛】大摩上調明年恒指目標至28700點　薦9隻港股具持續競爭優勢

▲ 【再吹摩笛】大摩上調恒指目標 薦9隻港股具持續競爭優勢

美國大選後市況趨明朗，加上受疫苗消息刺激，環球氣氛向好，帶動恒指升至26000水平，摩根士丹利看好港股，將評級調高至「增持」，明年底目標價為28700點。大摩亦列出多隻具有持續競爭優勢的股票，籲投資者可多留意，當中有9隻為港股，包括騰訊 （00700） 及藥明生物 （02269） ；至於其他股市，大摩亦看好網易（美：NTES）、台積電TSMC（台：2330）及三星電子。

大摩調高港股至「增持」，9大投資策略是什麼？詳情看【下一頁】

圖解大摩給予亞太區主要指數目標

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中國股票方面，摩根士丹利策略師Daniel Blake籲減持能源、金融股，增持新經濟股，尤其是互聯網、媒體、非必需消費品、醫療股，另外由於近期監管收緊，調低房地產行業評級至減持。

大摩跨資產策略主管Andrew Sheets認為，明年全球經濟將經歷V型反彈，料全球GDP增長6.4%。由於失業率高企及公共健康憂慮，預計政府會繼續推出支持經濟政策，全球股市將由周期性股票帶動，且發達市場將跑贏新興市場。

摩根士丹利推薦可重點留意的港股 股份 行業 關鍵競爭優勢 友邦 （01299） 保險 唯一在中國擁有大量業務的純亞洲人壽保險公司，其多元化的經營，穩健資產負債表及高質量的管理團隊，可確保長遠的可持續估值溢價。 中金公司 （03908） 銀行 預期將續受惠資本市場改革及金融市場開放等結構性優勢，而潛在收併購的考慮可鞏固公司的業務及成為潛在催化劑。 招商銀行 （03968） 銀行 已建立具領導地位的零售特許經營業務，增加高端零售的粘性，相信ROE高於同業。 中電 （00002） 公用事業 相信管制計劃協議（SOC）的盈利將保持穩定，自2018年起回報率穩定在8%，而且中電的亞太投資組合多元。 碧桂園服務 （06098） 物管 在行業中具領導地位，集團的盈利增長強勁且透明度高。 香港電訊 （06823） 電訊 在亞太區中，香港的電訊市場為該行最看好，皆因其穩定競爭及監管。雖然香港宏觀環境疲弱，但行業本身具防守性，料香港電訊經營保持穩定。 龍湖 （00960） 內房 在內地具領導地位的發展商，大摩認為公司有平衡的發策略，主要聚焦一、二綫城市，且積極發展投資物業業務。 騰訊 （00700） 科技 主導了中國綫上娛樂及社交媒體市場，並有多個盈利增長點。 藥明生物 （02269） 醫藥 為中國領先的生物科技公司，也是全球第四大生物製藥外包服務供應商，料將受惠持續上升的研發外包趨勢。

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編輯：袁諾曦、陳健婷