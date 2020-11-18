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【再吹摩笛】大摩上調恒指目標　薦9隻港股具持續競爭優勢

股市 14:08 2020/11/18

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大摩唱好港股　籲投資者留意9隻港股

美國大選後市況趨明朗，加上受疫苗消息刺激，環球氣氛向好，帶動恒指升至26000水平，摩根士丹利看好港股，將評級調高至「增持」，明年底目標價為28700點。大摩亦列出多隻具有持續競爭優勢的股票，籲投資者可多留意，當中有9隻為港股，包括騰訊 （00700） 及藥明生物 （02269） ；至於其他股市，大摩亦看好網易（美：NTES）、台積電TSMC（台：2330）及三星電子。

大摩調高港股至「增持」，9大投資策略是什麼？詳情看【下一頁】

圖解大摩給予亞太區主要指數目標

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摩根士丹利推薦可重點留意的港股
股份 行業 關鍵競爭優勢
友邦 （01299） 保險 唯一在中國擁有大量業務的純亞洲人壽保險公司，其多元化的經營，穩健資產負債表及高質量的管理團隊，可確保長遠的可持續估值溢價。
中金公司 （03908） 銀行 預期將續受惠資本市場改革及金融市場開放等結構性優勢，而潛在收併購的考慮可鞏固公司的業務及成為潛在催化劑。
招商銀行 （03968） 銀行 已建立具領導地位的零售特許經營業務，增加高端零售的粘性，相信ROE高於同業。
中電 （00002） 公用事業 相信管制計劃協議（SOC）的盈利將保持穩定，自2018年起回報率穩定在8%，而且中電的亞太投資組合多元。
碧桂園服務 （06098） 物管 在行業中具領導地位，集團的盈利增長強勁且透明度高。
香港電訊 （06823） 電訊 在亞太區中，香港的電訊市場為該行最看好，皆因其穩定競爭及監管。雖然香港宏觀環境疲弱，但行業本身具防守性，料香港電訊經營保持穩定。
龍湖 （00960） 內房 在內地具領導地位的發展商，大摩認為公司有平衡的發策略，主要聚焦一、二綫城市，且積極發展投資物業業務。
騰訊 （00700） 科技 主導了中國綫上娛樂及社交媒體市場，並有多個盈利增長點。
藥明生物 （02269） 醫藥 為中國領先的生物科技公司，也是全球第四大生物製藥外包服務供應商，料將受惠持續上升的研發外包趨勢。

相關文章：

【香港經濟】大摩料本港明年GDP增長5%　回復疫情前水平

【高盛裁員】高盛3個月兩傳裁員　明年裁員規模或史上最大

 

編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 中金公司（03908） 藥明生物（02269） 招商銀行（03968） 碧桂園服務（06098） 碧桂園 中電 騰訊

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