【再吹摩笛】大摩上調恒指目標　薦9隻港股具持續競爭優勢

摩根士丹利推薦可重點留意的港股

股份 行業 關鍵競爭優勢

友邦 （01299） 保險 唯一在中國擁有大量業務的純亞洲人壽保險公司，其多元化的經營，穩健資產負債表及高質量的管理團隊，可確保長遠的可持續估值溢價。

中金公司 （03908） 銀行 預期將續受惠資本市場改革及金融市場開放等結構性優勢，而潛在收併購的考慮可鞏固公司的業務及成為潛在催化劑。

招商銀行 （03968） 銀行 已建立具領導地位的零售特許經營業務，增加高端零售的粘性，相信ROE高於同業。

中電 （00002） 公用事業 相信管制計劃協議（SOC）的盈利將保持穩定，自2018年起回報率穩定在8%，而且中電的亞太投資組合多元。

碧桂園服務 （06098） 物管 在行業中具領導地位，集團的盈利增長強勁且透明度高。

香港電訊 （06823） 電訊 在亞太區中，香港的電訊市場為該行最看好，皆因其穩定競爭及監管。雖然香港宏觀環境疲弱，但行業本身具防守性，料香港電訊經營保持穩定。

龍湖 （00960） 內房 在內地具領導地位的發展商，大摩認為公司有平衡的發策略，主要聚焦一、二綫城市，且積極發展投資物業業務。

騰訊 （00700） 科技 主導了中國綫上娛樂及社交媒體市場，並有多個盈利增長點。