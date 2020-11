【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據

輝瑞疫苗報喜,將在美國四個州分進行輝瑞疫苗試點計劃。輝瑞行政總裁表示,已為輝瑞疫苗收集足夠安全數據,將向美國食藥局申請緊急使用授權。美媒更引述消息人士指,當局屆時或考慮同時批准輝瑞疫苗及Moderna疫苗。

輝瑞(Pfizer)上周發布早期臨床數據,顯示輝瑞疫苗的保護效用率(efficacy rate)高達90%,外界憧憬輝瑞疫苗早日面世。輝瑞行政總裁布拉(Albert Bourla)周二(17日)接受美媒採訪時表示,他認為有關疫苗整體安全的問題已獲解答。

布拉透露即將向當局申請緊急使用授權:

我們已達到安全方面的里程碑,現在正準備提交(安全數據)。

(Our safety milestone has been achieved already, and we are preparing now for submissions.)