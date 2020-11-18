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【輝瑞疫苗】輝瑞將申請緊急授權 稱獲足夠安全數據

環球社會熱點 13:19 2020/11/18

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輝瑞行政總裁表示，已為輝瑞疫苗收集足夠安全數據，將會向美國食藥局申請緊急使用授權。

輝瑞疫苗報喜，將在美國四個州分進行輝瑞疫苗試點計劃。輝瑞行政總裁表示，已為輝瑞疫苗收集足夠安全數據，將向美國食藥局申請緊急使用授權。美媒更引述消息人士指，當局屆時或考慮同時批准輝瑞疫苗及Moderna疫苗。

【輝瑞疫苗】美國四州分進行試點 冀克服冷凍儲存挑戰  【下一頁】

【Moderna疫苗】比輝瑞好？美官員：穩定性高 易存放 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）上周發布早期臨床數據，顯示輝瑞疫苗的保護效用率（efficacy rate）高達90%，外界憧憬輝瑞疫苗早日面世。輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）周二（17日）接受美媒採訪時表示，他認為有關疫苗整體安全的問題已獲解答。

布拉透露即將向當局申請緊急使用授權：

我們已達到安全方面的里程碑，現在正準備提交（安全數據）。

（Our safety milestone has been achieved already, and we are preparing now for submissions.）

【輝瑞疫苗】科學家料副作用似流感 最快11月底面世 【下一頁】

【輝瑞疫苗】美國三分一州搶購超級凍櫃 料數月才有貨  【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，美國食品及藥物管理局（FDA）已安排由疫苗和相關生物製品諮詢委員會組成的外部專家小組，在12月8日至10日開會商討授權事宜。

據悉，FDA可能於12月10日會議結束時，決定是否向輝瑞疫苗作緊急使用授權。CNN更引述消息人士指，由於輝瑞疫苗與Moderna疫苗使用同類技術，在第3階段臨床試驗的安全性及有效性數據也同樣理想，FDA可能同時考慮批准這兩款疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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