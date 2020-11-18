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【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國

環球政治 13:35 2020/11/18

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【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國

美國大選尚未有最終結果，但主流意見認定拜登當選，多國領袖已經道賀。拜登上台後，會否「秋後算帳」，利用總統權力加緊調查特朗普的種種問題受關注。惟美媒指，拜登私下曾向顧問表示，不會利用職權調查特朗普，因為團結國家更加重要。

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【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱【下一頁】

美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士指，雖面臨民主黨內施壓，要求追究特朗普，但拜登並不希望這樣做，認為進一步追查只會令國家更分裂，並令他的總統任期繼續處於特朗普影響之下。

報道指，拜登曾向顧問指出，擔心若對特朗普的稅務問題或政策展開調查，可能觸發特朗普在卸任前特赦相關人員。消息人士指，拜登不希望向特朗普政府發出司法部將調查他們的訊息，始終特朗普尚餘兩個多月任期。

消息人士指，拜登只想放下過去（just wants to move on），日後會專注解決問題，繼續向前邁進，而非算舊帳。另外，拜登亦希望令司法部重回正軌，獨立於白宮，不會對司法部門指指點點，下令調查誰及不調查誰。

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民主黨內部分人對特朗普非常痛恨，拜登不調查特朗普，勢惹黨內不滿，而強調司法獨立，不干預司法部行動，將成為強力檔箭牌。拜登此舉，顯示他從政數十年的功架，既顧全7000多萬票投特朗普選民的想法，亦令民主黨內要求向特朗普問責的人士無話可說。

責任編輯：林建忠

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