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【港股追蹤】野村上調投資評級 丘鈦股價急升

股樓投資 12:55 2020/11/18

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華為近期拆售旗下榮耀手機品牌，影響的不只是華為本身，對整個手機產業鏈也帶來連鎖效應。其中攝像頭模組生產商丘鈦科技（01478），獲大行最新報告睇好前景，股價今早高開超過2%後節節上升，中午收報10.2元，升8.5%。

野村研究報告指，華為分拆榮耀手機，基於改變供應鏈策略，新榮耀手機在起初或會更多使用丘鈦作為相機模組供應商。

【港股追蹤】指數新貴獲資金追捧 安踏創歷史高位，詳情請按見下頁

另外，該行相信一旦同業歐菲光被加進實體清單中，部分Vivo及Oppo的相機模組訂單會轉至其他供應商，例如丘鈦。因此，相信情況對公司有利。

野村又認為，新版榮耀手機應能捕捉大部分原先華為及榮耀的中至低端銷量，相關銷售在2019年有1.66億部。因此，新榮耀手機似乎有可能一年達到1億部以上的出貨量目標。此外，由於集成電路供應緊張，相信新榮耀手機或無法在2021年中前有足夠的供應，要及至明年下半年才會對丘鈦有更大貢獻。

故該行分析，集團股價目前估值存在重大折讓，因此將上調股份投資評級至「買入」，目標價由早前11.3元，提升至12元，以現價計，仍有約15%潛在上升空間。
 

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記者：葉志偉

 

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