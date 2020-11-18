  • 27°C
香港時間 : 20201118日 (三) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】被轟帖文加標籤 Twitter CEO口窒回應（有片）

環球政治 13:07 2020/11/18

分享：

【美國大選】被轟帖文加標籤 Twitter CEO口窒回應（有片）

社交媒體在美國大選中扮演重要的角色，參議院再舉行聽證會。Twitter和Facebook行政總裁一個月內，第二度獲邀出席聽證會。共和黨參議員炮轟Twitter在部分帖文加上標籤，Twitter行政總裁多爾西回應時，一度支吾以對。

與上次聽證會一樣，議員多次談及《通訊規範法案》（CDA）第230條。該法規被視為社交媒體最重要的「保護傘」，允許網路服務供應商（包括社交媒體）毋須為第三方使用者言行負上法律責任。

曾稱美國大選安全 網路安全局長被特朗普解僱【下一頁】

特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟【下一頁】

共和黨重量級人馬克魯茲（Ted Cruz）問多爾西（Jack Dorsey），美國是否存在種票（Voter fraud）問題。多爾西表示，Twitter非這方面的專家，故不肯定這個問題，僅提供宏觀資訊作參考。

但克魯茲指出，Twitter提到「任何種票情況在美國是非常罕有」，他認為不屬宏觀資訊，而是具爭議的政策立場，變相應視該社交媒體為「出版社」，不應受《通訊規範法案》（CDA）保護。多爾西重申，該訊息是宏觀資訊。

威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬【下一頁】

其後，克魯茲舉出多個例子，要求多爾西判斷是否加上標籤。多爾西坦言，不知該些言論的詳細，但「認為」加上標籤較好。克魯茲立刻指出，多爾西作判斷的時候已經有政治立場。克魯茲列舉的例子來自屬民主黨的前總統卡特。

兩黨均有意修訂監管社交媒體的《通訊規範法案》（CDA）第230條，但未有共識應如何修訂。共和黨傾向視社交媒體為「出版社」，即不受第230條法規保護；民主黨則認為，社交媒體在監管虛假資訊不力，應嚴打假新聞。

特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱
今日
【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
2020/11/17
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬
2020/11/17
【美國大選】威斯康星州倘重新點票 特朗普需付逾6000萬
【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工
2020/11/17
【美國大選】特朗普政府人員跳船？美媒指有高官正在搵工
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
2020/11/17
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
選舉 總統大選 媒體 美國 Facebook Twitter 美國民主黨 美國共和黨

上一篇文章

特朗普擬攻擊伊朗但被勸退 伊朗：若來真 將毀滅性報復

下一篇文章

【法國疫情】累計確診突破200萬 歐洲第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】特朗普律師團隊再打退堂鼓 退出賓夕法尼亞訴訟
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
【美國大選】奧巴馬拒入拜登内閣「米歇爾會離開我」
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月18日 時間14:00）
【美國大選結果】再有官員被炒 曾澄清選舉謠言（不斷更新）
【美國大選結果】再有官員被炒 曾澄清選舉謠言（不斷更新）
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算
【美國大選】佐治亞州人手重新點票 揭2600張未點算