▲ 【美國大選】被轟帖文加標籤 Twitter CEO口窒回應（有片）

社交媒體在美國大選中扮演重要的角色，參議院再舉行聽證會。Twitter和Facebook行政總裁一個月內，第二度獲邀出席聽證會。共和黨參議員炮轟Twitter在部分帖文加上標籤，Twitter行政總裁多爾西回應時，一度支吾以對。

與上次聽證會一樣，議員多次談及《通訊規範法案》（CDA）第230條。該法規被視為社交媒體最重要的「保護傘」，允許網路服務供應商（包括社交媒體）毋須為第三方使用者言行負上法律責任。

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共和黨重量級人馬克魯茲（Ted Cruz）問多爾西（Jack Dorsey），美國是否存在種票（Voter fraud）問題。多爾西表示，Twitter非這方面的專家，故不肯定這個問題，僅提供宏觀資訊作參考。

但克魯茲指出，Twitter提到「任何種票情況在美國是非常罕有」，他認為不屬宏觀資訊，而是具爭議的政策立場，變相應視該社交媒體為「出版社」，不應受《通訊規範法案》（CDA）保護。多爾西重申，該訊息是宏觀資訊。

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其後，克魯茲舉出多個例子，要求多爾西判斷是否加上標籤。多爾西坦言，不知該些言論的詳細，但「認為」加上標籤較好。克魯茲立刻指出，多爾西作判斷的時候已經有政治立場。克魯茲列舉的例子來自屬民主黨的前總統卡特。

兩黨均有意修訂監管社交媒體的《通訊規範法案》（CDA）第230條，但未有共識應如何修訂。共和黨傾向視社交媒體為「出版社」，即不受第230條法規保護；民主黨則認為，社交媒體在監管虛假資訊不力，應嚴打假新聞。

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責任編輯：鄧燕君