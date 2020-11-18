【打工仔注意】調查：料明年首季平均加薪0.8%　近10年最低加幅　哪些工種跑嬴大市？

▲ 調查預計明年首季打工仔平均加薪0.8%，屬近10年最低加幅。（資料圖片）

有調查預計香港明年首季打工仔平均加薪0.8%，屬近10年最低加幅；整體有63%僱主傾向在明年首季凍結或維持現有人手。

JobsDB於今年9月就2021年首季的招聘、薪酬及福利意向進行調查，今日公布最新《招聘、薪酬及福利調查報告》。該調查預計明年首季打工仔平均加薪0.8%，屬近10年最低加幅。此幅度較 2019 年調查預期的 +2.7% 進一步下調近 2個百分點，而加薪幅度相對較大的工種包括數據分析（+3.8%）、營銷及業務拓展（+2.4%）及教育（+2.1%）等。

花紅及福利方面，逾7成僱主（72%）表示於2020年有發放花紅及雙糧，較去年下降 12個百分點，而花紅平均為 1.4 個月，與去年相若。

7%企業有意削減人手

疫情反覆，不少企業對經濟前景均抱持審慎態度。2021年首季方面，料 63% 企業會凍結人手，較去年的35%上升28個百分點。更有7%表示會削減人手以減低營運成本，當中前線及基層職員（78%）最受影響。

展望來年發展，64%企業期望市況能於 2021 年內回復至疫情前水平，保守估計第二季（19%）及第三季（20%）陸續復甦的佔其中大多數。人手規模分較大的企業預期較早恢復招聘計劃，當中50% 認為可於2021年上半年復原，中小企招聘方面則相對審慎。

市場需求較大的6個工種則包括銷售及業務拓展（24%）、會計（18%）、行政及人力資源（12%）、金融（12%）、採購及買辦（12%）和零售及銷售（12%）。

企業於疫情下在招聘態度亦有顯著改變，報告指出有７成僱主認為求職者的相關經驗依然是最重要的考慮。

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責任編輯：葉泳珊