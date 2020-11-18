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【零售業績】謝瑞麟半年度轉蝕4158萬不派息　續租傾向短租（第二版）

股市 19:25 2020/11/18

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謝瑞麟截至9月底止，半年盈轉虧，蝕4157.8萬元，去年同期則賺156.8萬元，不派中期息。

早已發盈警的謝瑞麟 （00417） 公布截至9月底止，半年盈轉虧，蝕4157.8萬元，去年同期則錄得盈利156.8萬元，不派中期息；營業額按年跌28.7%至11.77億元。踏入12月將迎來傳統銷售旺季，謝瑞麟主席及行政總裁謝邱安儀，疫情反覆，難以把握情況，由於不預期有遊客訪港，對旺季態度審慎，沒有大期望，但會努力做好本地市場。

謝瑞麟指，香港經濟受疫情、中美貿易戰及社會事件三重打擊，當中奢侈品零售行業更遭受災難性影響。期內，港澳零售業務的營業額下跌62%，同店銷售負增長59.3%。截至9月底止，謝瑞麟於港澳有26間店，按年減少8間。

副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，疫情爆發初期部份業主減租達一半，惟近期業主趨向「企硬」，減租幅度並不理想，謹慎地審視民生區及旅遊旺區的分店佈局。謝邱安儀指，現時續租的分店以短約為主，相對的議價空間較大，未來會繼續爭取符合市價的租金。

加盟店是未來增長「火車頭」

內地方面，自營店的零售業務佔總營業額48.3%，期內營業額下跌12.9%，同店銷售負增長5.2%。截至9月底止，謝瑞麟於內地有453間店。伍綺琴表示，沒有刻意減少開店的數目，只是因為疫情而令關店速度不開店，疫情過後會加快步伐，又指加盟店是未來增長的「火車頭」，目標仍是兩年內開設100間加盟店。

謝瑞麟表示，新型冠狀病毒大流行爆發，對公司的經營地方、區域以及全世界經濟影響之深遠超乎想像，公司主要運營地區的銷售業績受到嚴重打擊。公司預期，業務在不久的將來仍會持續受到影響，將繼續與業主協商減租或豁免租金，並對未來在香港的零售業務發展採取謹慎態度，同時放眼中國內地，把握「內循環」政策帶來的商機。

疫情加速綫上業務發展，謝邱安儀指，電商增長動力主要來自內地，整體生意佔比由5%增至10%，將會加大綫上業務的投資。

（第二版新增管理層內容）

相關文章：【零售寒冬】疫情重創珠寶業　謝瑞麟料半年轉蝕至少4000萬

【酒店寒冬】大酒店半年轉蝕12億不派息　半島酒店上季房價僅2800元（第二版）

編輯：袁諾曦

香港股票 謝瑞麟（00417） 零售 營業額 同店銷售 謝瑞麟

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