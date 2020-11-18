【好想去旅行】調查：旅遊彈性服務需求增　半數港人視「免費取消」為住宿必要條件

疫情期間，很多港人已久久未有出門旅遊。當可以重新到外地旅遊時，你會希望有個怎樣的旅程呢？Booking.com 預視了未來5種新興旅遊類型，能否為你帶來啟發？

【好想去旅行】大洋郵輪2022年歐美航程即日接受預訂 新增10個全新港口、徒步跨越冰川等岸上體驗

1.獨遊需求增 期望彈性服務

疫情爆發前，全球只有 10%旅客會規劃獨自出遊，而現在則有 25%的香港人表示未來將會規畫獨遊。計劃旅程期間，有近72%港人認為旅遊預訂平台需提供更清楚透明的資訊。有 8成港人亦認為航空公司需提供更多彈性票券；超過半數香港旅客亦把免費取消視為日後住宿的必備條件。

2. 旅行只求健康、衛生

大多數人（63%） 只想來一趟極致放鬆之旅，而旅客最掛心的就是健康和衛生問題，有 83% 的香港旅客表示日後出遊將採取更多防範措施。69%旅客亦更願意採取自動化的服務，包括嘗試線上辦理入住，而非與真人接觸。

3.突破「社交泡泡」

有 58% 的香港旅客希望未來規劃的旅程可以作為維繫感情的機會。事實上，有 33% 的香港旅客表示，和親朋好友身在不同地方的時候，聊天聊到旅行也是大家想再次出遊的主要誘因。

4. 週末小旅行

許多遊客擔心未來的旅遊計畫會再次受阻，因此小旅行的需求將會大增。相較於 2019 年，現在近半數（49%）的香港旅客想在明年規劃更多天數的小旅行，減低期待落空的風險。

5.美食之旅

有 38% 的香港旅客很想在出遊的時候，好好品嚐當地美食；更有 31% 的香港旅客想把原本花在海外旅遊的預算，改花在出去吃美食。

【限聚令收緊】 政府研進一步規管酒店Staycation 旅遊氣泡又能否如期推行？

【企業自救】不堪疫情衝擊 出版社轉讓日本老牌旅遊書「地球步方」

責任編輯：葉泳珊