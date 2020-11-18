【消費優惠】易賞錢推第二波消費獎賞計劃　指定商戶掃二維碼即可享優惠

為刺激消費，易賞錢自9月中推出「全城有賞」18區跨商戶消費獎賞計劃，計劃推出至今帶動逾60萬人次以行動支持社區，當中以沙田區的街坊最踴躍。有見反應熱烈，易賞錢將於11月18日開始再度加推第二波獎賞。

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於11月18日至12月15日，4星期期間，易賞錢App會員只需到參與商戶店內，掃瞄二維碼便可連接到優惠版面，即可享商戶為全城有賞特設的專屬優惠，兼有機會賺取電子印花，以免費換領超過10,000件禮品總值超過$2,000,000。今次新加入的商戶包括有連鎖餐廳euro gogo、Pepper Lunch、提供健康養生產品的健康工房等，其他商戶如麥當勞、大家樂、馬拉松及6IXTY8IGHT等亦繼續參與。

易賞錢App會員凡於活動期間內惠顧參與商戶，每次消費滿$50元便可獲發電子印花乙個。4個星期內於不同合作商戶消費賺指定數量的電子印花，即可免費獲贈口罩或其他禮品。今次活動更加入多個卡通人物或品牌聯乘禮品供會員免費換領，當中包括人氣滿分的Doraemon隨意換樂系列套裝、百佳x Majorette獨家全球限量版合金車套裝、台灣大熱的人氣本土插畫馬來貘等。

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責任編輯：蘇穎琪