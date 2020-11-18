【宏觀中國】償債能力惡化　華晨集團信用評級被降至CCC

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近來國內企業頻頻爆雷，當中較矚目是華晨中國（01114）母公司華晨汽車集團的違約事件，其信用評級已被接連降級至垃圾級別。
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周三（18日），信用評級機構大公國際公布，將華晨集團主體信用等級降至CCC，評級展望維持負面，「17華汽01」、「18華汽債01/18華汽01」和「18華汽債02/18華汽02」的信用等級調整為CCC。
大公國際表示，華晨集團經營風險持續上升，持有的上市子公司股份質押或涉訴比例很高，再融資能力大幅下降，存在失去對子公司控制權的風險。
至今，公司未能清償部分到期債務，其中「17華汽05」於10月23日到期的本金尚未償還，且未有明確償債安排，償債不確定性很大。該行指，華晨集團已被債權人提請重整，重整申請受理情況及後續進展存在重大不確定性。綜合來看，華晨集團經營風險進一步上升，債務償還能力持續惡化。
華晨集團在周一（16日）的公告指，公司已構成債務違約金額合計65億元人民幣，逾期利息金額合計1.44億元人民幣。
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資料顯示，華晨集團上半年總負債達1,328.44億元人民幣，扣除商譽和無形資產後，資產負債率為71.4%，期末集團手頭現金約326.77億元人民幣。
事實上，市場對華晨集團違約如此震驚，畢竟公司屬遼寧省國資委的重點國企，竟為數十億元的債務違約。在出事前，大公國際和東方金誠給予的信用評級為AAA。
記者：林衛