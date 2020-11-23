中國消費行業中值得關注的三大趨勢

中國至今的經濟復甦由投資及出口行業帶動，但消費行業在近日的升勢更值得我們關注。我們在疫情爆發之前已預期消費在中國國內生產總值所佔的比重將會增加，並將成為經濟增長的重要驅動因素。現時，私人消費佔國內生產總值的比例約為39%，預料該數字將隨著中國經濟從投資主導型轉向消費主導型增長而進一步上升。本文將探討這個龐大消費市場的三項關鍵趨勢。

1) 市場龍頭企業主導地位增強

在消費行業的龍頭企業間，我們留意到國內和外資企業的市場佔有率均有所提升，當中以家用電器、運動服裝、教育及家俱等行業的增長最為明顯。

最大型的企業通常除了規模經濟效益較大、增長速度較快之外，亦可透過下調價格來整合市場。電子商務的發展讓競爭變得更加公平，並讓消費者能夠更好地掌握價格方面的資訊。 這種趨勢在新冠疫情的影響下變得更為明顯。

2) 海外消費正回流中國

據估計，環球奢侈品消費總額中有超過三分之一來自中國公民，但這些消費以往只有小部份在內地進行。這種情況正在改變。

過去幾年，中國政府採取了一系列措施，以鼓勵國內消費及支持國內的免稅行業。部份措施已有效地讓海外消費的吸引力相對降低。例如，增值稅率在2018年的時候從17%下調至13%。

此外，海南省獲政策支持，以鼓勵當地旅遊業的發展。今年，政府上調免稅上限的幅度已超過300%，同時亦已取消單價限額。

疫情的影響加強了這種趨勢。國內旅遊業在國際旅遊因封鎖及隔離檢疫措施受限的情況下錄得復甦，並有望在疫情消退後繼續受惠。

3) 線上資源整合

許多消費行業的企業正致力整合線上與線下業務。由於商品將儲存在較接近終端消費者的地方，從而減少貨運時間及成本，供應鏈的效率將因此得以提高。

在零售行業方面，以線上購物積分兌換未來線下購物點數是其中一種整合方式，當中涉及企業對數據庫、供應鏈及庫存管理系統等方面的技術進行投資。

教育企業則希望合併線上與線下服務。值得注意的是，現時已有部份企業具備透過網絡直播讓一名教師向多達五千名學生授課的能力。預料這種商業模式將在今年錄得大幅增長。

專注長線投資

新冠疫情對全球各地人民和經濟活動的影響仍將是短期內的關注焦點。然而，一旦疫情隨著疫苗面世、療法變得更為有效或達成群體免疫而消退，中國消費行業的增長前景應可維持強勁。

對於投資者而言，這個經濟板塊的地位很可能會變得更加重要。中國當局早前的會議為2021年至2025年制定「十四五」規劃。雖然預期最終細節需待明年3月份才會全部揭曉，但投資者可密切關注有關新經濟發展動向及特定行業（如消費）前景的細節。

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（特約）