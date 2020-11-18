美國兩成上市公司淪「殭屍股」　彭博：負債較金融海嘯高近兩倍

▲ 彭博數據統計，美國3000大上市公司中，約兩成淪「殭屍股」

美國新冠病毒疫情下大舉放寬流動性，道指標指納指三大指數雖處歷史高位，但彭博統計，美國現時最大的3000家上市公司，接近兩成、527家企業可被歸類為「殭屍企業（Zombie Companies）」，合計負債金額高達1.36萬億美元，較2008、09年金融海嘯高峰時的5000億美元，高出1.7倍。彭博所指的「殭屍企業」，即收入不足以支付利息支出，並指此定義下的殭屍企業不乏知名企業，如波音（美：BA）、埃克森美孚（美：XOM）等。

綜合經濟師分析，美國聯儲局年內大舉購入企業債券，令不少企業得以度難關，避免另一次經濟衰退危機，但對美國經濟影響深遠，決策者將資金大舉輸向生產力低的企業，可能令經濟、就業率復甦更慢。

「殭屍企業」在1990年代日本、金融海嘯後的歐洲以至近期中國都曾在大舉出現，雖然無法賺取足夠收入支付負債，但因為接續獲得信貸而得以苟延殘喘。外界一般視「殭屍股」為經濟發展的負累，因相關公司無法投資和發展新業務。

投資機構：須分「受傷者」、「活死人」

不過，有投資機構相信即使部分企業在疫情下已淪為殭屍企業，但不少只是因為疫情突如其來，令消費者行為大變，投資時需要分辨「受傷者」、「活死人」。然而無可否認，部分企業或因疫情而無法重新站起來，或需要徹底的改革才能生存下來。

彭博引述國際清算銀行研究，殭屍企業可以對經濟帶來長遠傷害，因約6成殭屍企業會一直苟延殘喘，無法保持生產力、盈利能力。即使企業擺脫「殭屍」狀況都較其他企業，高出3倍機率重新變成殭屍企業。

相關文章：

【中概股】美國證監會據報年底前推新規 中概股除牌壓力或增

【美股美元】新債王岡拉克：美股現值被高估 美元未來兩年將大跌

【美股焦點】波音上調中國飛機市場預測 料未來20年商用需求達8600架 涉1.4萬億美元

編輯：麥德銘