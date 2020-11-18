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【美國大選】曾稱大選安全 網路安全局長被特朗普解僱

環球政治 11:26 2020/11/18

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【美國大選】曾稱選舉安全 網路安全局長被特朗普解僱

美國大選後，再有官員被總統特朗普解僱。特朗普宣布，已解僱國土安全部的網絡安全和基建安全局局長克雷布斯，指他就美國總統大選的安全發表了「非常不準確」的聲明。克雷布斯曾稱選舉安全，以及澄清關於大選的網絡謠言。

克雷布斯（Chris Krebs）曾指，沒有證據顯示有外國勢力干預美國大選，並在選舉日呼籲美國民眾耐心等待點票結果，「以懷疑的態度對待所有傳言和未經證實的言論」。

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他在11月3日的記者會上說：

「無論結果如何，仍存比政治派系更強大的共同信念，就是我們都是美國人。保持冷靜並投票；在今天之後，保持冷靜，讓他們點票。」

克雷布斯周二（17日）在Twitter的官員帳號發文，再次駁斥關於選舉舞弊的指控。他指出，就選舉系統被操縱的指控而言，59位選舉安全專家一致認為，在每宗案例中，「這些指控要麽沒有事實根據，要麽在技術上表達不清」。

特朗普斥克雷布斯的聲明「非常不準確」，堅稱有「大規模的不當和欺詐」行為。這個帖文被標籤為「有爭議」，帖文發出不足一小時後，克雷布斯在個人Twitter帳號回應指，他「很榮幸」能當上網路安全局長。

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責任編輯：鄧燕君

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