Twitter將推出「Fleets」功能　動態可於24小時後自動消失

▲ Twitter宣布推出「Fleets」新功能，用戶可以發布影片、文字及照片等訊息，該動態會自動在24小時後消失。

不少年輕人愛用的Instagram（IG）、Snapchat等社交媒體，都有推出限時動態功能，不但獲得用戶喜愛，並引來各大社交媒體程式倣效。Twitter最近就宣布推出「Fleets」新功能，用戶可以發布影片、文字及照片等訊息，該動態會自動在24小時後消失。

Twitter即將推出的「Fleets」功能，類似於 Instagram 的限時動態（Stories），用戶可在程式上發布動態，動態消息將在24小時後消失，但「Fleets」功能並不允許用戶轉發及評論。Twitter表示，推出新功能是希望鼓勵更多用戶分享日常想法。

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據外媒《macrumors》報道指，Twitter新功能將於本週內向全球用戶開放，並支援iOS和Android系統用戶使用。事實上，Twitter早在本年3月開始，提前在巴西、意大利、印度和韓國等多個國家及地區進行測試，在收集不同用戶反饋後，發現用戶更願意在平台討論更多話題，以及分享個人想法。

責任編輯：李寶如