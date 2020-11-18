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Twitter將推出「Fleets」功能　動態可於24小時後自動消失

科技 11:38 2020/11/18

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Twitter宣布推出「Fleets」新功能，用戶可以發布影片、文字及照片等訊息，該動態會自動在24小時後消失。 

不少年輕人愛用的Instagram（IG）、Snapchat等社交媒體，都有推出限時動態功能，不但獲得用戶喜愛，並引來各大社交媒體程式倣效。Twitter最近就宣布推出「Fleets」新功能，用戶可以發布影片、文字及照片等訊息，該動態會自動在24小時後消失。 

Twitter即將推出的「Fleets」功能，類似於 Instagram 的限時動態（Stories），用戶可在程式上發布動態，動態消息將在24小時後消失，但「Fleets」功能並不允許用戶轉發及評論。Twitter表示，推出新功能是希望鼓勵更多用戶分享日常想法。

＜＜Facebook、Twitter發言受限　特朗普轉場去邊？

＜＜【美國大選】特朗普現獲Twitter「公共利益」保護　明年卸任後隨時被封帳？

據外媒《macrumors》報道指，Twitter新功能將於本週內向全球用戶開放，並支援iOS和Android系統用戶使用。事實上，Twitter早在本年3月開始，提前在巴西、意大利、印度和韓國等多個國家及地區進行測試，在收集不同用戶反饋後，發現用戶更願意在平台討論更多話題，以及分享個人想法。

責任編輯：李寶如

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