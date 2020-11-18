【新冠肺炎】法國確診數破200萬宗　感染人數成歐洲最高　

新冠肺炎持續，法國於當地時間周二（18日），其確診數字超過200萬宗，成會歐洲確診個案最高國家。

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綜合外媒報道，歐洲現時已有逾1400萬人感染新冠肺炎，當中法國為最高確診數字國家，共計約208.7萬宗，另一方面，法國的感染人數又僅次於美國、印度及巴西。

全球新冠肺炎確診數字（頭5位）

國家 確診數字 美國 11,343,509 印度 8,874,290 巴西 5,911,758 法國 2,087,183 俄羅斯 1,954,912 資料來源：Johns Hopkins University

法國於10月30日實施全國「封城」，令單日新增個案大減，不過其累計確診人數則逾200萬宗。法國衛生部長Olivier Veran於周二（17日）表示，當局尚未有意解除「封城」措施。法國政府原定於12月1日解除封鎖，但若確診個案持續上升，恐怕會再延長「封城」時間。法國政府發言人又表示，當局正準備有關在明年年初進行疫苗接種的事宜。

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責任編輯：黎淑雯

